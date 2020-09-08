"التخطيط": مبادرة جودة الحياة تستهدف 1000 تجمع ريفى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً خاصاً بالريف المصرى، لذلك أطلق المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً.

وأوضحت «السعيد» أن المبادرة تستهدف ألف تجمع ريفى من القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الأولى بدأت فى 143 تجمعاً ريفياً، بإجمالى 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف، مضيفة أن المبادرة شملت ضخ 3٫5 مليار جنيه ليصل الإجمالى فى نهاية 2020/2021 إلى 13.5 مليار جنيه يتم توجيهها للبنية الأساسية، والصرف الصحى، وتوفير المياه.

وأشارت إلى أن الدولة تواجه الفقر بكل أبعاده لتحسين معيشة المواطن عبر حصوله على خدمات أفضل مثل تقليل كثافة الفصول، وتوفير خدمات صحية، وتوفير فرص عمل لائقة وغيرها من الجوانب التى تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، لافتة إلى تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات.

وأكدت «السعيد» أن هناك تشاركاً وتكاملاً بين الحكومة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وصندوق «تحيا مصر» فى مبادرة تحسين جودة الحياة، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية، وأنها ستستغرق من 3 إلى 4 سنوات.