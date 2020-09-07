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محمود مسلم

لبنان يسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
09:04 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
لبنان

لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 20826 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 200 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6914 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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