مطربو لبنان يدعمون بلدهم بكليبات تتضمن مشاهد من تفجيرات مرفأ بيروت

ما زال عدد كبير من مطربي لبنان متأثرين بتفجيرات مرفأ بيروت وطرحوا عددا من الأغاني الخاصة بهذا الحدث تتضمن بعضها مشاهد حقيقة من التفجيرات.

أعلن المطرب اللبناني رامي عياش، استعداده لطرح كليب يتناول أحداث لبنان الحالية وانفجار مرفأ بيروت.

ونشر "عياش" برومو للأغنية المقرر طرحها خلال أيام، وتحمل اسم "أنا ثائر"، وعلق قائلًا "أنا ثائر.. انفجار مرفأ بيروت قريبًا".

كما طرح المطرب اللبناني ادم كليب جديدا يحمل عنوان "علقوا المشانق" يخاطب فيه المسؤولين في لبنان.واستعان آدم خلال الفيديو ببعض مشاهد تفجيرات لبنان التي حدثت منذ أيام."علقوا المشانق" كلمات رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وإخراج جورج حلو.

طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “ما يهمك يا بيروت” عبر قناتها على موقع يوتيوب تضامنا مع بلدها لبنان وانفجار مرفأ بيروت والمظاهرات التي اندلعت في أعقابه.الأغنية من كلمات تمام زليق، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عباس صباغ.

كما طرح ايضا امس طرح المطرب فضل شاكر أغنيته الجديد "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب والأغنية من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.