البحيرة أولى الجمهورية في التصالح على المخالفات

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تتبوأ المركز الأول في الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغت 109 آلاف طلب تصالح بنسبة 60% من حجم المخالفات على مستوى المحافظة، موضحًا أن التصالح يعطي للمواطن أحقية للتملك سواء تصالح على العقارات أو الأراضي.

وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنتين لتقييم العقارات المخالفة، بالإضافة إلى لجنة لتلقي التظلمات، مشيرًا إلى أن قيمة التصالح تبدأ من 50 جنيهًا للمتر في المراكز والمدن وحد أقصى 500 جنية.

وأشار إلى أن أسعار التصالح في القرى معقولة في متناول الجميع، معربًا عن تمنيته من المواطنين أن يغتنم فرصة التصالح مع الدولة، من خلال التقدم للمراكز التكنولوجية المتواجدة في المحافظة، "خشوا والحقوا قبل 30 سبتمبر، لو مش هتعملوا تصالح هتكونوا في وضع قانوني خاطئ وسينفذ القانون".