تضمنت حركة المحافظين الجديدة، تولي اللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة، منصب محافظ البحيرة، خلفًا للمهندسة نادية عبده، واللواء هشام آمنة، من مواليد عام 1962، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة، وتولى عدة مناصب منها قائد سرية مدفعية صاروخية، وضابط بأمن الحرس الجمهوري، وقائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري، ومدير شرطة الحرس الجمهورى، ومساعد رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ورئيس مدينة القصير، ورئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وتولى اللواء هشام آمنة، عدداً من المهام خلال فترة انتدابه للعمل بالحرس الجمهوري، منها أعمال التأمين والحراسة لرئيس الجمهورية داخل وخارج الجمهورية أعمال التأمين والحراسة للملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية، وأعمال المراسم والتشريفات، والإشراف على مشكلات وقضايا أفراد الحرس الجمهوري في النيابات العامة والعسكرية أقسام الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية.

وحصل محافظ البحيرة الجديد، على عدد من الأنواط منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، كما حصل على عدد من الفرق التعليمية منها فرقة قادة فصائل، فرقة مساحة راقية، فرقة استخدام عربة مسار، فرقة ضباط سطح ومساحة، فرقة قادة سرايا، فرقة قادة كتائب، دورة قادة ألوية.