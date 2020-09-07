شباب الباحثين بالرقابة الدوائية يحررون محضرا بسبب تكهين دوريات علمية

حرر مجموعة من الباحثين بهيئة الرقابة الدوائية بالجيزة، محضرا بقسم شرطة العمرانية، حمل رقم 7028 لسنة 2020 قسم العمرانية، أثبتوا فيه تكهين والتخلص من آلاف المراجع والكتب والدوريات العلمية ورسائل الخبراء والباحثين، فى علوم الدواء والعلاج، من العاملين بهيئة الرقابة الدوائية وعلى مدى 70 عاما.

وتداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لسيارة تتبع الهيئة، محملة بعشرات الكتب والمجلدات للتخلص منها، معتبرين إياه إهدار قيمة العلم والعلماء، بتكهين والتخلص من آلاف المراجع والكتب والدوريات العلمية الزاخرة والتراث العلمى النادر فى العالم.