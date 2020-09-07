حملات تموينية على أسواق أسوان وضبط 28 مخالفة

نفذ رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، حملات متفرقة بدوائر مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، لضبط الأسواق بنطاق المحافظة.

وبحسب بيان صحفي صادر، اليوم، عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تم ضبط 28 قضية تموينية على النحو التالي: "قضية التصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و13 قضية عدم الإعلان عن الأسعار".