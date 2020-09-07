"صيادلة الإسكندرية" تتضامن ضد دعوى لإلحاق خريجي معهد فني بكلية الصيدلة

أكدت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، انضمام النقيب، الدكتور محمد أنسي الشافعى، ضد الدعوى المقامة من عميد المعهد الفني الصحي بالاسكندرية، لمطالبة رئيس جامعة الاسكندرية وعميد كلية الصيدلة بإلحاق خريجي المعهد (شعبة صناعة دوائية) بكلية الصيدلة، وذلك منعاََ لمزيد من الدخلاء للمهنة.

و تحذر النقابة المواطنين من الالتحاق بأي من هذه البرامج الدراسية أملاََ في ممارسة مهنة الصيدلة، تزامنًا مع تكثيف مساعيها مع النقابة العامة للصيادلة للإسراع بتكليف صيادلة دفعة ٢٠١٨ بعد طول الإنتظار للإستفادة من الطاقات الشابة الحاصلة على أرفع المستويات التعليمية للعمل في القطاع الحكومي وخدمة الوطن في هذا الوقت العصيب.