وزير الصحة البريطاني يرجح جاهزية لقاح أكسفورد للاستخدام أوائل 2021

رجّح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، جاهزية لقاح جامعة "أكسفورد"، المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت مبكر من العام المقبل، موضحا في الوقت نفسه، أنه قد يكون جاهزا بنهاية العام الجاري في أفضل الأحوال.

وقال هانكوك -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- : "أفضل سيناريو هو أن يحدث ذلك هذا العام، أعتقد أن الأكثر احتمالا هو أوائل العام المقبل، وفي الأشهر الأولى القليلة من العام المقبل، هو الأكثر احتمالا على الإطلاق".

وأوضح الوزير البريطاني، أن إنتاج الدفعة الخاصة بالمملكة المتحدة من اللقاح الواعد الذي تعمل شركة "أسترازينيكا" للأدوية على تطويره، بدأ بالفعل قبل منحه الموافقة على بدء استخدامه، مشيرا إلى أن الحكومة تعاقدت بالفعل مع الشركة على توفير 30 مليون جرعة.