استشاري أمراض باطنة بموسكو: لقاح كورونا الروسي متواجد بالمستشفيات

قال الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو، إن اللقاح الروسي يتم العمل عليه منذ شهر فبراير الماضي، ووصلوا فيه لمرحلة التجارب النهائية، حيث حاليا في المرحلة السريرية للتجارب على آلاف البشر، موضحًا أنه يجب الاعتماد على اللقاح في عدم وجود أي أعراض جانبية مضرة على الجسم وكفاءة للقاح.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن أول انتاج للقاح كان في مركز "جماليا" يوم 13 اغسطس الماضي، وهذا اللقاح موجود في بعض المستشفيات بموسكو، وهناك دول طلبت شراءه أو تصنيعه على أرضهم منها الإمارات والسعودية والجزائر والأردن.

وأوضح استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو، أن اللقاح في المرحلة الأولى يُطعم على الاشخاص والكوادر الطبية والاحتكاك المباشر مع المرضى، وفي المرحلة الثانية على العاملين في المصالح الحكومية والمرحلة الثالثة يكون متاح للشعب، "في نوفمبر الشعب الروسي كله سيطعم بالفاكسين ضد فيروس كورونا".

وأردف أنه وضع نشرة بكل تجارب الفاكسين بكل اللغات والمنشور به يفهمه المختصين والعامة، مضيفًا أن وزير الدفاع الروسي وابنه الرئيس بوتين حصل على اللقاح، والعلماء الروس كانت التجربة الأولى عليهم وكان في تجارب على ضباط من الجيش ومشاهير روسيا في عالم السياسة والعسكرية، متابعًا: "المركز عمل لقاحات بنفس الكفاءة.. وانتاج اللقاحات مبقاش صعب".

وعلق عن أسباب التشكيك في انتاج اللقاح، موضحًا أن روسيا ليه السبق والسبب في التشكيك سياسي وتجاري من المقام الاول، حيث إن هناك الكثير من الدول تحجز مجموعات من اللقاح، مؤكدًا أن تؤخذ الجرعة الأولى وبعدها بـ21 يوم جرعه منشطة.