صحفي سوداني: الخرطوم تشهد فيضانات غير مسبوقة

قال محمد علي فزاري، رئيس تحرير صحيفة السودان توداي، إن السودان ما زالت تشهد فيضانات غير مسبوقة، والحكومة تتحرك بصورة سريعة لإغاثة المتضررين في الولايات المختلفة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على شاشة "تن"، إلى مصرع أكثر من 100 شخص بسبب الفيضانات.

وأضاف "فزازي"، أن مستوى منسوب النيل بلغ 17.65 متراً، ليتجاوز أعلى ارتفاع في تاريخه بـ17.26 متر والمسجلة في 1946، لافتًا إلى غرق شوارع الخرطوم وسط دعوات إغاثية دولية لإنقاذ ما تبقى، وهناك طائرات غيرت مسارها بسبب الأتربة والغيوم في المدينة.

وجدد رئيس تحرير صحيفة السودان توداي، ضرورة اهتمام الأرصاد الجوية السودانية بالطقس خلال الأيام المقبلة، وإبلاغ المواطنين بها حتى لا تسقط أرواح جديدة.

وأعلن الدفاع المدني السوداني، أن منسوب النيل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة فى السودان، وفقاً لقناة "العربية".

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 102 حالة وفاة، و46 مصاباً، وذكرت الداخلية السودانية، حسب تقرير المجلس القومي للدفاع المدني اليوم الاثنين، أن 26 ألفًا و386 منزلًا انهار بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 40 ألفًا و617 منزلًا.

وأشار التقرير، إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية، كما أن الخسائر في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، التي يجري إجلاء مواطني عدة مناطق فيها، وسنار، والبحر الأحمر في شرق السودان.