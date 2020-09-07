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هيفاء وهبي تدعم السودان: قلبي مع من خسروا بيوتهم

كتب:

ياسمين محمود
10:49 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

أعلنت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، دعمها للسودان والشعب السوداني المتضرر من السيول.

وكتبت هيفاء عبر حسابها بتويتر: "اللهم الطف بشعب ⁧‫السودان‬⁩، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا"

انتهت منذ أيام هيفاء من تصوير مسلسل" أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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