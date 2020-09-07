محافظ البحيرة: مشروعات تنموية باستثمارات 43 مليار جنيه

سنوات طويلة من التهميش والحرمان، عاشها سكان البحيرة، طالبوا خلالها بالتطوير والإهتمام وتنفيذ مشروعات خدمية، تعود عليهم وأبنائهم بالنفع، إلا أن التحديات كانت أكبر من المسئولين السابقين، الذين وقفوا عاجزين أمام طوفان العشوائية والبناء المخالف، ما تسبب في حرمان الأهالى من تلك الخدمات، إلى أن وصل قطار التنمية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقوده حكومته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ولعل أهم محطات هذا القطار، هي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال محور المحمودية داخل محافظة البحيرة بمسافة 55 كم، وإزالة جميع التعديات الواقعة عليه، وهو التكليف الذى وصفه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأنه تشريفًا لمواطني المحافظة جميعًا.

وقال "آمنة" إن محافظة البحيرة تقع على مساحه 10 آلاف كم2، وتضم 15 مركزًا و18 مدينة وحوالى 7 آلاف وحدة قروية محلية وتابع، وهى محافظة زراعية فى المقام الأول وأعتبرها سلة الغذاء لمصر حيث تزرع 1.9 مليون فدان، وتقوم عليها العديد من الاستثمارات.

وأضاف: "كانت المحافظة تعانى من قلة الطرق اللازمة لتلك الاستثمارات، فكان مشروع محور المحمودية الذى قام الرئيس بتكليفنا بتنفيذه لتعويض هذا النقص فى الطرق واستكمال مسيرة التقدم والنماء بالمحافظة".

وفيما يخص ملف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، أشار إلى استمرار الحملات المكثفة والموجات المتتالية لإزالة التعديات، بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن، وتابع قائلا: "قادرون على تحقيق الإنضباط واستعادة حق الدولة والشعب بالكامل، حيث استطاعت المحافظة استرداد واستعادة جميع أملاك الدولة التابعة لولاية المحافظة، بنسبة 100%، وجار استرداد أملاك الدولة التابعة لباقى الجهات والهيئات، حيث تم استرداد أكثر من 70% من الأراضى المتعدى عليها، والعمل يسير بشكل منتظم وفى تزايد حتى استرداد جميع حقوق الدولة".

ونوه إلى استمرار العمل بملف تقنين أوضاع اليد وقانون التصالح على مخالفات البناء وفقا لتكليفات الرئيس السيسي، مشيرا إلى إنه منذ الإعلان عن إنشاء محور المحمودية، تم تكثيف حملات إزالة التعديات الواقعة على جانبى المحور، وجرى إزالة عدد 900 حالة تعدى على أملاك الدولة، حرم الرى، كانت تؤثر بيئياً على ترعة المحمودية، وذلك للعمل على تحرير المسارات البيئية والحفاظ على القنوات المائية والمقننات لصالح الرقعة الزراعية.

وتابع المحافظ، نسير بخطى ثابتة فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمرافق الأساسية حفاظا على حق الأجيال القادمة، مؤكدا أن الدولة مصرة وعازمة على صنع المجد لهذا الشعب العظيم، من خلال إقامة المشروعات الضخمة وهذا النماء المستمر.

وناشد المواطنين، الحفاظ على أراضينا ورقعتنا الزراعية، وعدم التعدي عليها والعمل بكل وطنية خلف قيادة الرئيس السيسي، الذى خص محافظة البحيرة بهذا المشروع الحيوى، مؤكدا دعمه المستمر وتبنيه العديد من المشروعات الهامة التي تتم بمحافظة البحيرة، والتى تخطت تكلفتها الاستثمارية 43 مليار جنيه، منها مشروع رشيد الجديدة وتطوير مدينة رشيد التاريخية، الذى سيعمل على وضع مدينة رشيد على الخريطة العالمية بالاضافة الى مئات المشروعات الضخمة فى شتى القطاعات الحيوية والخدمية.