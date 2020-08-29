محافظ الإسكندرية: تطوير محور المحمودية أفضل مشروع في العصر الحديث

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة وشعبها اليوم، فى عيد بمناسبة الافتتاحات الرائعة، التى تمت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة مشروع تطوير محور المحمودية، الذى يعد أهم مشروع فى المحافظة فى العصر الحديث، يواكب الزيادة السكنية الشديدة التى شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تطوير محور المحمودية تكلف 5 ونصف مليار جنيه، وهو ليس مجرد محور ناقل للحركة والسيارات، بل يضم 14 منطقة تنموية، بطول 22 كيلو متر، وهو مشروع غير عادى لأهالى المحافظة والزائرين لها.

وأكد "الشريف"، أن المحور سيعمل على تخفيف التكدس المرورى، الذى كانت تشهده المحافظة خلال فصل الصيف، وتابع: "فى الصيف يكون هناك الزحام شديد، بسبب دخول ما بين 50 ألف إلى 70 ألف سيارة يوميا، خلال أيام الصيف، ولكن مع تطوير المحور سيخف ذلك بشكل كبير".

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن مهمتنا أن نحافظ على هذا المحور، وتابع: "شكلنا إدارة مستقلة بعيدا عن المحليات، تكون مسئولة عن صيانة المحور، حتى لا تلحق العشوائية به بعد فترة من الزمن".