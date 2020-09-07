عمرو أديب عن راتب رمضان صبحي مع بيراميدز: أومال بيسألوا بنقبض كام ليه؟

قال أحمد جلال الناقد الرياضي، إن نادي بيراميدز حسم صفقة رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي رغم تقديمه عرضًا أقل من العرض الذي قدمه الأهلي بنحو 50 ألف جنيه استرليني لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "تم تأجيل الصفقة 3 أسابيع لهذا السبب، لكن رغبة رمضان صبحي حسمت الموقف، لأنه تلقى عرضًا من بيراميدز ضعف ما تلقاه من الأهلي تقريبًا، إذ سيتقاضى 33 مليون جنيه مصري في الموسم"، ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب ممازحًا إياه: "أومال مطلعين عينينا وبيقولوا انتو بتقبضوا كام ليه؟!".

وأشار "جلال"، إلى أن بيراميدز تأخر في إعلان القميص الذي سيرتيه "صبحي"، لأن الأخير طلب ارتداء القميص رقم 7 الذي يرتديه إيريك تراوري: "انتظر الفريق إلى نهاية الموسم، لكي يعلن أن رمضان سيرتدي القميص رقم 7 احترامًا لتراوري، إذ سيقنعونه بالتنازل عن قميصه".