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عمرو أديب: "رمضان صبحي مخانش الأهلي.. والكرة مبقاش فيها أبناء النادي"

كتب:

شريف سليمان
11:35 م | الإثنين 07 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

رفض الإعلامي عمرو أديب، إطلاق وصف الخيانة، على انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، بعدما فضله على العودة إلى ناديه الأسبق، الأهلي، مشددًا على ضرورة تقبل نظام الاحتراف.

وأضاف "أديب"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "ابتدى يقولوا له أنت خنت النادي، مفيش خيانة ولا حاجة، وميسي اتربى في برشلونة كان هيمشي، وفي النهاية هيمشي السنة الجاية، ورونالدو ساب ريال مدريد".

وتابع: "الكرة مبقاش فيها الشغل بتاع زمان، زي الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر، مبقاش فيها أبناء النادي، بقى فيها أبناء المهنة، لأن ده راجل عنده ارتباطات، والأهلي اشترى نصف لاعبي الإسماعيلي، زي بركات وإسلام الشاطر، ولا هو اللي يمشي من الأهلي وحش واللي يجي حلو؟!".

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