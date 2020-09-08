دبلوماسي سابق عن مساعدات مصر للسودان: أمر طبيعي.. ده شعب شقيق

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اهتمام الدولة المصرية بما يجرى في السودان ومتابعة دقيقة لأزمة الفيضانات أمر طبيعي، فمصر تقف بجانب الخرطوم في كل أزمة، كون الشعبين المصري والسوداني شعب واحد، وهما يشتركان معًا في مجموعة دول حوض النيل، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news".

وأضاف "الشويمي"، أن مصر تحزن كثيرًا بسبب الأضرار التي لحقت بالسودان عقب الفيضانات والسيول، كما أن مصر تفرح وتشارك السودان في أفراحه أيضًا في أي مناسبة، مؤكدًا أن المساعدات التي تقدمها مصر حال وجود السودان في مشكلة هو أمر طبيعي ولا بد من تقديم المعونة للشعب الشقيق.

وأوضح الدبلوماسي السابق، أنه لا بد من استمرار المساعدات حتى تكون السودان قادرة على مواجهة ما تعيشه الآن من أزمات، كما أن الإمدادات التي تقدمها مصر، هي توطيد للعلاقة الثنائية بين البلدين وتزيد من محبة الشعب السوداني لمصر، موضحًا أنه خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان صرح بأن هناك خططا تكاملية بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك صلات عائلية بين السودان ومصر، "استقرار السودان أمن قومي لمصر"، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن تهتم مصر بتقديم المساعدات للدول العربية، حيث إن أمن واستقرار المنطقة أمن قومي لمصر.