أستاذ تنمية: فدان الأرض الخصبة تعادل إنتاجية 10 فدادين من المستصلحة

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن البناء غير المنظم في غاية الخطورة ومرتبط بالأمن القومي ومتداخل الأبعاد، منذ عام 1897 كانت المساحة المزروعة 4.6 مليون على 10 مليون نسمة قبل بناء السد العالي ونصيب المواطن من الأرض 1\2 فدان.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه خلال الـ100 سنة الماضية تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بمعدل 70%، مؤكدًا أن التعدي على الأراضي الزراعية يؤثر على المحاصيل الزراعية.

وأشار أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يقلل الإنتاج الداجني ووصل ونصيب المواطن المصري مع بداية القرن الـ21، 77 مترا مربعا، موضحًا أن الدولة المصرية فقدت 2000 فدان من الأرض الخصبة خلال الفترة الماضية.

وتابع: "الفدان من الأراضي الخصبة تعادل كفاءة إنتاجية 10 فدادين من الاراضي المستصلحة"، كما أن تعديات 56 ألف فدان من 2011، وما تم إزالته 9 ألف فدان فقط، موضحًا أن الدولة كانت تصلح ما افسده المواطن فقط في التعدي على الأراضي خلال الفترة الماضية فقط.. الآن تستخدم قوة رادعة لمواجهة التعدي على الأرض".