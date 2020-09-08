إعادة فتح 6 صيدليات بالدقهلية بعد قضاء مدة الغلق الإداري وتعيين مدير

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إعادة فتح 6 صيدليات بمدن ومراكز "المنصورة والمطرية والكردي ومنية النصر والسنبلاوين" وعودة ممارستها النشاط مرة أخرى بعد قضاء مدة الغلق الإداري المقررة وتعيين مدير مسئول، حيث سبق غلقها إداريا لمدة شهر كعقوبة تأديبية لعدم تعيين مدير مسؤول لها وذلك وفقا لقانون ممارسة النشاط الصيدلي.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، حيث تقدم أصحاب الصيدليات بالتماسات إلى مديرية الشؤون الصحية "إدارة الصيدلة" يطلبون فض الشمع بعد تجاوزهم مدة العقوبة التأديبية، وقيامهم بتعيين مدير مسؤول.

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، فإن أصحاب الصيدليات أقروا بتواجد المدير بالصيدلية باستمرار، وفى حالة عدم التواجد أن يتواجد صيدلي ثان بالصيدلية وإلا يتم الغلق مرة أخرى.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف حملات التفتيش لمتابعة الالتزام بكل القواعد والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الصيدلي وسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وردع المخالفين حرصا على حقوق الدولة وصحة وحياة المواطنين.