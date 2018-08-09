نفذت لجنة من حي غرب المنصورة برئاسة اللواء حسام حمودة، اليوم، قرار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية بإغلاق ثلاث مراكب ثابتة تستخدم كمطاعم عائمة بنهر النيل بمدينة المنصورة لعدم صدور قرار بترخيصها، بعد نشوب حريق داخل مطعم مركب "بيراميزا" بشارع المشاية السفلية مما تسبب في وفاة "أحمد. م. م"، 33 سنة من الحوامدية بمحافظة الجيزة، وإصابة كلا من "محمد. م. أ"، 18 سنة، من بدين مركز المنصورة، وحالته حرجة ومصاب بحروق ، وحالتي اختناق لكل من "المتولي. ر. ا"، 32 سنة، من الحامول كفر الشيخ، و"حسام. ا. ع"، 29 سنة، من نبروه.

وأكد بيان لرئاسة الحي، أنه فور سماع دوى انفجار بأحد العائمات المتواجدة بمنطقة المشاية السفلية أعطى اللواء حسام حمودة رئيس حي غرب المنصورة التوجيهات بسرعة التوجه إلى مكان الواقعة "مركب بيراميزا" بحضور نائبا رئيس الحي، ومسؤولي الإدارة الهندسية " قسم التراخيص"، والأزمات الكوارث بحي غرب ، وقد تم إخطار قوات الحماية المدنية ، ومديرية أمن الدقهلية ، والدفع بسيارات الإسعاف إلى المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، وقد تبين من الفحص المبدئي، أن الانفجار والحريق ناتج عن حدوث عطل في اللوحة الخاصة بغرفة التكييف، ما أسفر عن تسرب غاز وحدوث ماس كهربائي جاء ذلك تزامنا مع تنفيذ موظف الصيانة أعمال الصيانة الدورية للتكيفات الخاصة بالمركب.

وذكر البيان أن المركب المحترق صادر له أكثر من قرار غلق، آخرها القرار رقم 287 لسنة 2018 في 14 مايو الماضي .

وأكد السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة، أن المركب متخذ حياله جميع الإجراءات القانونية من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية وجرى التفتيش على المنشأة في 20 نوفمبر 2017، وتم عمل محضر فض أختام رقم 124 وتحرر له جنحة فض أختام ثم صدر قرار غلق جديد برقم 1288 في 4 ديسمبر ونفذ القرار في 17 ديسمبر الماضي، وتم إعادة التفتيش على المنشأة في 29 فبراير 2018 وتبين فض الأختام وحرر محضر فض الأختام 167022 وصدر قرار بإعادة غلق المنشأة في مارس 2018 رقم 287 وتم تنفيذه في مايو 2018.