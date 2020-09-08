زوجة حفيد كمال الشناوي تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي، عبر حسابها على فيسبوك، إصابتها بكورونا بعد إصابة ابنها بالفيروس.

وكتبت هند "لقد قمت بإجراء اختبار كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية.. إذا كنت قد تعاملت معي في الأيام الـ 14 الماضية، فرجاء إجراء الفحص".

وأعلن عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.

وكتب عمر عبر فيس بوك: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19.. أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوا له بالشفاء إن شاء الله".

وتصدر مؤخرًا اسم الفنان الراحل كمال الشناوي تريند مؤشر البحث "جوجل"، بعد ظهور حفيده الممثل عمر الشناوي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" ليتحدث عن جده.