أحلام تدعم الشعبين السوداني والسوري: سلام للخرطوم ودعاء لسوريا

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، دعمها للشعبين السوداني والسوري، على الفيضانات التي يشهدها السودان هذه الأيام، والحرائق التي تشهدها سوريا، وذلك عبر حسابها على تويتر.

ونشرت أحلام صورا من حرائق سوريا، معلقة: "اللهم اجعل النار بردا وسلاما كما جعلتها بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبة فاحفظها يا رب واحميهم"، وأنهت تغريدتها بهاشتاج "سوريا تحترق".

كما نشرت أحلام صورا لفيضانات السودان، معلقة: "اللهم إنا نستودعك السودان وأهلها، فاحفظهم يا رب، لطفك بهم"، وأنهت تغريدتها بهاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم".

ونشب حريق هائل ببلدة حزور بريف بحماة الغربي بسوريا، وكثفت سوريا جهودها للسيطرة على الحريق وعدم فقدان أرواح، في الوقت الذي شهد فيه السودان موجة فيضان عالية تسببت في وفاة أكثر من 100 شخص وتشريد الآلاف.