إزالة 57 تعديا على الأراضي في البحيرة

كثفت محافظة البحيرة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية، التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - أبو حمص - أبو المطامير" عن إزالة 57 حالة تعد على مساحة 3491 م2.

وجرى تنفيذ 21 قرار إزالة بمساحة 1187 مترا مربعا، لتعديات على حرم الري والطرق، بالجانب الأيمن لترعة المحمودية بزمام قرية بركة غطاس بأبوحمص.