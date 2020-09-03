إزالة 135 عقارا في ثاني أيام حملة التعديات على أراضي بحيرة المنزلة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة أزالت 50 عقارًا مخالفًا، اليوم، في ثاني أيام حملة إزالة التعديات على أراضي بحيرة المنزلة، وتحديدًا منطقة "عبده الصالحي" بمدينة المطرية، ليصل عدد العقارات التي تمت إزالتها خلال الحملة 135 عقارًا من إجمالي 302 عقار تضم 1200 شقة سكنية مقرر إزالتها، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة في عملها يوميا حتى الانتهاء من كافة الإزالات.

شارك في الحملة التي قادها المحافظ اليوم، نائبه هيثم الشيخ، واللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء خالد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة شرق الدلتا.

وأضاف "مختار" في بيان صحفي، أن الدولة ماضية في طريقها ولن تقبل سياسة فرض الأمر الواقع أو وضع أي عراقيل أمام استكمال مسيرة مشروعاتها التنموية، وأن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يُعد نقلة نوعية وحضارية كبيرة يجرى تنفيذها لأول مرة في تاريخ المحافظة وتحديدًا مراكز الشمال.