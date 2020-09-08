القصة الكاملة.. "محامى الجيزة" قطع ابنته لـ 5 قطع بسبب "مكالمة إباحية"

كيف حلت الشرطة لغز النصف الجثة السفلي لفتاة الـ 14 عاما بالجيزة؟.. تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة واعترافات "المحامى" المتهم بارتكاب الواقعة.

وتبين أن النصف جثة لفتاة 14 سنة.. كانت موجودة فى شنطة سفر بمنطقة "أرض البحر" بالطالبية غرب، نصف الفتاة كانت بدون النصف العلوي للجثة.. هكذا سجلت أجهزة الأمن بالجيزة، تفاصيل البلاغ الذى تلقاه قسم شرطة الطالبية يوم الخميس 26 أبريل 2019 .. لم يتعرف أحد على الجثة ولم يتم الإبلاغ عنها.. وبعد مرور قرابة 16 شهرا.. كشفت المباحث الجريمة وتبين أن الجثة لفتاة 14 سنة وأن وراء القتل والدها "محامي"، لشكه فى سلوكها، وانه كان يسمعها تتحدث مع عدد من الشباب بـ"كلام اباحي" فى التليفون.

طبقا لما ورد فى محضر الشرطة وتحريات المباحث واعترافات المحامى عن تفاصيل جريمة قائلا: "يوم الواقعة سمع ابنته تتحدث مع شاب بألفاظ خارجة.. فتعدى عليها بالضرب.. وصفعها على وجهها عدة مرات متتالية.. فسقطت الفتاة على الأرض جثة هامدة.. المشهد شاهده زوجته الثانية وشقيق الفتاة - المجنى عليها - بعد أن تأكد أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة، قام المحامى بحمل جثتها إلى غرفة النوم.. وأحضر منشارا كهربائى.. وقطع الجثة 5 قطع.. الجزء السفلى .. وقطع رأس الفتاة.. وقطع يدها والجزء العلوي.. ووضع الجزء السفلى فى شنطة سفر وتوجه بها إلى منطقة أرض البحر بالطالبية وتخلص منه بجوار صناديق القمامة.. واحتفظ بباقى اجزاء الجثة فى الشقة".

يواصل المحامى فى اعترافاته أمام جهات التحقيق قائلا:"بعد يومين.. أخدت دراعين البنت والجزء العلوي وروحت عن طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفى مكان الدنيا كانت فاضية فيه.. توقفت بالعربية بتاعتى.. وشيلت باقى الجثة ودفنتها فى الرمال.. ومشيت فى هدوء ومحدش أخد باله".

يتابع قائلا: "خليت رأس الجثة عندي 3 أيام وبعدين لما بدأت الريحه تتطلع.. روحت دفنتها فى مكان بعيد عن السكان بس مش فاكر فين.. وبعدين قلت لابني لو حد عرف هخليك تحصل أختك.. ومراتي كانت شريكة معايا فى التقطيع والتخلص من الجثة".

عقب تسجيل اعترافات المحامى المتهم بقتل وتقطيع ابنته.. أجرت جهات التحقيق مواجهة بينه وبين ابنه الذى اعترف عليه وأكد ما جاء على لسانه.. والزوجة - المتهمة الثانية - أيضا كشفت عن ملابسات الجريمة طبقا لما ورد على لسان زوجها، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بحبس المحامى وزوجته على ذمة القضية.. وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.