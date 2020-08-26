قتل طفلا لسرقة "التوك توك" فانقلب به.. جريمة مأساوية بكفر الشيخ

هداه تفكيره إلى قتل طفل لم يتجاوز 15 عاماً من العمر، بدافع سرقة "التوك توك"، الذي يعمل عليه لينفق على أسرته المكونة من 7 أفراد، وبالفعل، استدرج المجني عليه إلى منطقة مهجورة، وقام بخنقه حتى لفظ أنفاسه، واستولى على "التوك توك" وفر هارباً، إلا أنه خلال سيره انقلبت به المركبة، فتركها وأكمل طريق هروبه، تاركاً وراءه حزناً كبيراً خيّم على أسرة بسيطة، كان الطفل المجني عليه هو الابن الوحيد على 5 بنات.

تفاصيل الجريمة التي هزت محافظة كفر الشيخ، جعلت كثيراً من المواطنين يدشنون هاشتاج تحت عنوان "حق عبده طارق هنداوي فين"، وبدأت وقائعها بعثور أهالي قرية المنشأة الجديدة، التابعة لقرية إصلاح شالما، في مركز سيدي سالم، على جثة طفل يرتدي كامل ملابسه، وحول رقبته آثار خنق.

وتلقى مدير أمن كفرالشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، العقيد هشام الزعفراني، بورود بلاغ من أهالي قرية المنشأة الجديدة، بالعثور على جثة طفل، على حافة ترعة للري، بناحية القرية المذكورة.

انتقل مأمور المركز، رفقة الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الطفل يرتدي كامل ملابسه، وحول رقبته آثار خنق، وبالفحص تبين أنه يُدعى "ع. ط. هـ."، 15 سنة، يقيم بقرية الخوالد التابعة لمركز سيدي سالم.

جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه، تبين وجود آثار خنق وكدمات، وسحجات حول الرقبة، وتورم بالعينين، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وأمر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، اللواء إيهاب عطية، بتشكيل فريق بحث، برئاسة رئيس مباحث المديرية، العميد ياسر عبدالرحيم، ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاوني المباحث، لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأكد مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ لـ"الوطن"، أنه جرى تحديد هوية المجني عليه، وتجري ملاحقة الجاني لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق، موضحاً أن الطفل المجني عليه هو الابن الوحيد لأسرته على 5 بنات، وأن حالة الأسرة بسيطة، وكان يعمل للإنفاق عليهم.