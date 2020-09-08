ضبط 35 صنف أدوية مهربة في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن ضبط عدد كبير من الأدوية المهربة والأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها.

وقال مكي، في تصريح، إنه بمرور الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بمدينتي المنصورة وطلخا، أسفر التفتيش عن ضبط 35 صنف أدوية بإجمالي 6720 قرصا ما بين أدوية منتهية الصلاحية معدة ومعروضة للبيع وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضاف أنه جرى ضبط عدد كبير من الخيوط الجراحية المنتهية الصلاحية معدة للبيع بقرية تابعه لمركز طلخا، وجرى تحريز المضبوطات وتحرير عدد من المحاضر بجميع المخالفات بأقسام الشرطة.