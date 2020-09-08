"لجنة الترجمة" تطلق أولى ندواتها بقراءة في كتاب جاك دريدا اليوم

يقدم الدكتور أنور مغيث مقرر لجنة االترجمة، بالمجلس الأعلى للثقافة، أول فعاليات قراءة في كتاب "في علم الكتابة" للكاتب الفرنسي جاك دريدا، في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، وذلك اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات برنامج "سلسلة قراءة في كتاب مترجم" الذي تنظمه اللجنة، في أولى ندواتها، ويتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التي أضافت إلى الثقافة العربية.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، برنامج عودة نشاط المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، خلال شهور يوليو، أغسطس، وسبتمبر اعتبارا من 9 يوليو.

وتستأنف الفعاليات الفكرية والثقافية للمجلس الأعلى للثقافة بحضور 20 فردا كحد أقصى وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ويتم تسجيلها وبثها على قناة المجلس باليوتيوب عقب إقامتها.

وأعلنت وزارة الثقافة عن برنامج شهر سبتمبر، والذي يشمل ندوات تناقش موضوعات "ما بعد كورونا.. الآثار السياسية والاقتصادية"، "التغيرات والتوجهات – سوق العمل" وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، "الشائعات وآثارها السلبية سياسيا واقتصاديا" يوم الأحد 6 سبتمبر، "رؤية مصر 2030 ودور المواطن العادي" يوم الأحد 13 سبتمبر، "تاريخ مصر وآثارها" يوم الأحد 20 سبتمبر، "ذوي الإحتياجات الخاصة والفجوة الرقمية" يوم الخميس 24 سبتمبر، و"التعليم ما بعد كورونا" يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.