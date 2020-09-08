إغلاق 27 منشأة طبية دون تراخيص في البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إغلاق 27 منشأة طبية داخل المحافظة، بسبب مخالفة شروط التراخيص، أو العمل دون ترخيص.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها مديرية الصحة بالبحيرة، استهدفت الحملة المنشآت الطبية الخاصة التي تعمل دون ترخيص، ولا يتوفر بها الشروط اللازمة.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إدارة العلاج الحر نفذت عدة حملات أسفرت عن إغلاق 27 منشأة طبية، بسبب عملها دون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التي تنفذها المديرية، مناشدا المواطنين التقدم بشكاوى في حالة ملاحظة أي مخالفات في المنشآت الطبية، مشيراً إلى فحص 11 شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها خلال الأيام الأخيرة.