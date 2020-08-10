إغلاق 52 منشأة طبية خاصة مخالفة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إغلاق 52 منشأة طبية خاصة مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه خلال الحملات تم المرور على 219 منشأة طبية، وتم إصدار قرار غلق إداري لـ52 منشأة طبية، كما تم التنسيق مع مديرية التموين لإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على كافة المنشآت المتعلقة بمجال الاشتراطات الصحية.