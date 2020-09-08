فيديو.. أول مأذونة في مصر تعقد قران زميلة المهنة بعد 9 سنوات صداقة

قالت أمل سليمان أول مأذونة في مصر، إنها رزقت بالعمل كمأذون شرعي منذ 13 عام، وكانت أول مأذون شرعي أنثى في مصر والوطن العربي، وأنها فوجئت بعد عامين من عملها باتصال هاتفي من شخص يدعى "وفاء" برغبتها في التقدم للعمل في هذه المهنة، والأوراق المطلوبة، وفرحت بها للغاية.

وأضافت سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنه تم عمل أكثر من مكالمة هاتفية بينهما "ارتاحت لها في طبعها وحسيت أنها قريبة مني، وبعد مكالمات كتير نشأت بينا صداقة وتعاون في العمل، وكان في وعد من أول ما اتعرفنا وقولتلها أنتي هتاخدي المأذونية. اتحسمت بسرعة واتعينت على طول، وعلشان هيا كان معاها عدد كبير أوي من الرجال، ووجود نزاعات بينهم، فحصلت على منصب العمل كمأذونة شرعية بعد نحو 5 سنوات أو أكثر".

وتابعت، "كنت دايما بديها الأمل أنها هتاخدها، وتولت المنصب بالفعل في محافظة الإسماعيلية، وكانت فرحتي بيها كبيرة جدا، وكنت بمثابة الأخت الكبيرة لها في أي مشورة، وجمعنا بردوا العمل الجاد ومبنعملش أي أخطاء، لذلك اتفاق الشخصيتين جمع بينا في الصداقة واستمرارها".

https://www.facebook.com/dmctv/videos/808406849967571/

وأكملت، أنها عقدت قران وفاء بعد 9 سنوات من الصداقة بينهما، وطول هذه الفترة لم نر بعض وجها لوجه، وكانت أول مرة نتقابل فيها يوم عقد قرانها.