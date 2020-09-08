فى اليوم العالمى لمحو الأمية: 3.9% معدل تراجع الأمية في مصر 

أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الثلاثاء الموافــق 8/9/2020 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، والذى يوافــق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً للتوعية بأهمية محو الأميّة كموضوع يتعلق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسـان، وأداة لتعزيز القدرات الشخصية ووسيلة لتحقق التنمية الاجتماعية والبشرية.

تُعد قضية محو الأمية من القضايا التى تشغل بال المجتمع الدولي بصفة عامة وتلاقى أهمية قصوى في مصر للقضاء عليها، وقد تم إدراجها ضمن الأهداف الأممية (التنمية المستدامة) وكذلك ضمن رؤية مصر 2030، وقد تم إعداد البيان ليتناول صورة وشكل الأمية على مستوى العالم، كذلك شكل الأمية في الدول العربية وموجزاً شكل الأمية في مصر.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية مايلى:أولاً: حالة الأمية في دول العالم عام 2020:

13.7% معدل الامية للبالغين (15 سنة فأكثر) على مستوى العالم. بلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة في الدول المتقدمة 99.2 عام 2020. % يعيش معظم الأميين فى جنوب وغرب أسيا وجنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا من بين جميع البالغين الأميين في العالم، ومايقرب من ثلثيهم من الإناث.

سجلت 18 دولة أفريقيا من بين 20 دولة على مستوى العالم أعلى معدلات الأمية، نتيجة إفتقارها إلى الموارد أو الأدوات التعليمية اللازمة لتحسين حياتهم.

80.9% هى أعلى معدلات الأمية على مستوى العالم في النيجر عام 2019.

ثانياً: حالة الأمية فى مصر خلال الفترة (2017- 2019):

حوالى 25% من السكان في مصر (10 سنوات فأكثر) أميين عام 2017

إنخفض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم بلغت 25.8% عام 2017، وطبقاً لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الامية انخفضت الي 24.6% في يوليو 2019.بلغ عدد الأميين في مصر 18.4 مليون نسمة بمعدل 25.8% في تعداد 2017.ترتفع الأمية بين الإناث عن الذكور، وقد بلغت اعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8%، مقابل7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1%.ترتفع معدلات الأمية في الريف مقارنة بالحضر بمعدل 32.2% مقابل 17.7% بالحضر وفقا لتعداد السكان عام 2017.انخفضت معدلات الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن وفقا لتعداد السكان عام 2017.

سجـلت محافظة المنيـــا أعلـى معدل للأمية بنسبة بلغت 37.2%.سجلت محافظة البحر الأحمر أقل معدلات للأمية بنسبة بلغت 12% .5.69٪ من إجمالى الأميين لديهم صعوبة (إعاقة)، وبشكل عام ترتفع النسبة قليلا لدى الذكور عن الإناث.3% من الأميين يستخدموا الحاسب الآلى والإنترنت.أقل معدلات البطالة للأميين بلغت 2.2%، في حين أن أعلى معدلات للبطالة بين الحاصلين على مؤهل جامعي فأكثر بلغت 16.7%، ويرجع ذلك إلى أن الأميين يقبلون الحد الأدني من الأعمال بغض النظر عن مستوى المهارة (الأعمال اليدوية والحرفية) على نقيض من ذلك الحاصلين على مؤهلات عليا وذلك وفقا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2019.إرتفعت نسبة المشتغلات الأميات (22.3٪) بالمقارنة بالمشتغلين الأميين الذكور (18.0٪) عام 2019.اتجهت معدلات التغير (الموجبة) فى الأجور خلال الخمس سنوات الأخيرة للتناقص مع ارتفاع المستوى التعليمى للمشتغلين، فعلى المستوى الإجمالى بلغ معدل التغير لمتوسط الأجر اليومى للمشتغلين الأميين 50.8%، مقابل 26.4% لحملة المؤهل الجامعى وفوق الجامعي، مما يعكس الطلب النسبي الأعلى للمشتغلين للمستويات التعليمية المنخفضة بالمقارنة بالمستويات التعليمية العالية.