8 مؤلفين لأول بطولة درامية لهنا الزاهد والعرض نهاية 2020

تعاقدت الفنانة الشابة هنا الزاهد على أول بطولة درامية مطلقة، مع شركة K MEDIA لصاحبها المنتج كريم أبوذكري بمشاركة شركة "سينرجي"، ويتم اختيار اسم المسلسل بشكل نهائي خلال أيام، وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة، ويعرض بنهاية 2020.

وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، الذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، لكل مؤلف قصة، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل إخراج خالد الحلفاوي.

وتعاقد المنتج كريم أبوذكري مع شركة "سينرجي" للمشاركة في الإنتاج، كأول تعاون يجمع بينهما، خاصة بعد نجاحه قبل عامين في تقديم مسلسل "الوصية" الذي بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى.

وقال المنتج كريم أبوذكري، في تصريحات صحفية، إنّ العمل يعرض بنهاية 2020 على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أنّهم حاليا في مرحلة اختيار أبطال العمل لكل قصة.

وأعرب أبوذكري عن سعادته في التعاون المشترك مع سينرجي، مؤكدا أنّ اختياره للنجمة هنا الزاهد جاء بسبب نجاحاتها السابقة، مؤكدا أنّها تمتلك موهبة كبيرة ستظهر للجمهور في المسلسل.