2020 وش السعد عليها.. 4 علامات تدفع بـ هنا الزاهد للصدارة

يبدو أن عام 2020 كان "وش السعد" على الفنانة هنا الزاهد رغم أزمة وباء "كورونا"، الذي يُلقي بظلاله على العالم أجمع، إلا أنها احتلت صدارة المشهد الفني بـ4 علامات مضيئة نستعرضها في السطور التالية..

- دخلت هنا الزاهد تاريخ السينما المصرية من أوسع أبوابه، وذلك بعد عرض فيلم "الغسالة" في موسم عيد الأضحي، ليصبح أول فيلم سينمائي يتم عرضه بعد قرار الحكومة بفتح أبواب السينمات والمسارح بـ25% من طاقاتها الاستيعابية، ومع ذلك قرر عدد من المنتجين عدم المغامرة بأفلامهم في هذا الموسم، وأبرزها أفلام "زنزانة 7" و"ريما" و"توأم روحي".

وتتابع "الزاهد" أصداء الجمهور إزاء فيلمها الجديد، الذي تخطت إيراداته حاجز الـ9 ملايين و400 ألف جنيه، وفقاً لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيانات صادرة منه، ويشاركها في بطولة الفيلم محمود حميدة، أحمد حاتم، شيرين رضا، محمد سلام، طاهر أبوليلة، بيومي فؤاد، من إخراج عصام عبدالحميد.

- أعلنت هنا الزاهد تحضيرها لفيلم جديد تجسد خلاله شخصية الدمية الشهيرة "باربي"، لتصبح أول ممثلة مصرية تُقدم مثل هذه الشخصية في فيلم يخاطب شريحة الأطفال، حيث كان الفنان الراحل طلعت زكريا صاحب فكرة تجسيدها لهذه الشخصية، انطلاقاً من رؤيته بأنها تُشبه "باربي" في ملامحها.

- تُعد هنا الزاهد الفنانة المصرية الأكثر متابعة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، حيث تحظى بمتابعة 14 مليوناً و100 ألف شخص، ويليها حساب الفنانة ياسمين صبري التي تحظى بمتابعة من 12 مليوناً و700 ألف شخص.

- انفردت هنا الزاهد بآخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي في برنامجها "هزر فزر" الذي تقوم بتقديمه عبر شاشة CBC، حيث أذيعت الحلقة عقب وفاة الأخيرة بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.