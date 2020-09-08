السودان ينفي تضرر خزان جبل أولياء: الأكثر أمانا في البلاد

نفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، ما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من أنّ خزان جبل أولياء مهدد بالانهيار، لوجود تشققات فيه بسبب الفيضانات، مؤكدة أنّ الشائعة عارية من الصحة.

وطمأن دكتور بلة أحمد عبدالرحمن، مدير عام شؤون النيل والخزانات، السودانيين بأنّ خزان جبل أولياء من أكثر الخزانات أمانا، وأنّ المناسيب خلف وأمام الخزان متساوية تقريبا، ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان، مشددا على عدم وجود أي مشكلة بالخزان وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال بلة إنّه رغم أنّ المناسيب في النيل الأبيض عالية وغير مسبوقة، لكن إدارته تعمل وفق توازنات كي لا يتأثر الخزان أو المواطنين، مؤكدا أنّ الخزانات بالبلاد تعمل بكفاءة وليست بها مشاكل، وهناك تخزين للمياه بسد مروي وسد الروصيرص وسدي أعالي عطبرة وستيت، ما كان له مساهمة كبيرة في كسر حدة الفيضانات خاصة الأسبوعين الأخيرين.