فنانون تضامنوا مع السودان في محنته مع الفيضانات: من قلبي سلام للخرطوم

تضامن عدد من الفنانين مع الشعب السوداني، بعد تعرضه لفيضانات وسيول، تسببت في وفاة عدد من السودانيين، إذ كتبت الفنانة ندي بسيوني: "اللهم الطف بأهل السودان، ‏سلام وأمان يا رب العالمين".

وأعربت الفنانة مي كساب عن حزنها لما حدث في السودان، قائلة: "رجال الأعمال والمقتدرون فاعلو الخير، ادعموا أهل السودان، ساعدوهم في محنتهم الناس الطيبين يستاهلوا عيشة كريمة، استحملوا كتير مِحَن وابتلاءات ربنا يفك الكرب".

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم إنا نستودعك السودان وأهله فاحفظهم، يارب لطفك بهم، من قلبي سلام للخرطوم".

كما دعم الفنان حسن الرداد عبر حسابه على تويتر، الشعب السوداني، مغرّدا: "اللهم احفظ أهلنا شعب ⁧‫السودان‬⁩ الطيب والطف بهم".