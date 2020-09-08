وزير الإنتاج الحربي يبحث نقل خبرات مصر التكنولوجية لجنوب أفريقيا

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحمد الفضلى سفير مصر بدولة جنوب أفريقيا، لبحث سبل دعم التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المماثلة لها في دولة جنوب أفريقيا، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء، هنأ "مرسي"، "الفضلى"، داعيًا له بالتوفيق في تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم شركات الهيئة بتصنيعها.

كما قدم "مرسي" نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما تم الإشارة إلى الزيارات الخارجية التي يتم تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي، للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

وهنأ سفير مصر بجنوب أفريقيا، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توليه حقيبة الوزارة، مؤكدا تطلعه إلى نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى جنوب أفريقيا.

كما أكد عزمه على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة جنوب أفريقيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصباً لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، بأن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على تعزيز أواصر العلاقات مع كل الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما يأتي عقد هذا اللقاء إيماناً بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها.