"الإنتاج الحربى": تعاون مصرى روسى لتصنيع عربات القطارات محلياً

ناقشت وزارة الإنتاج الحربى مع ممثلى شركتى «ترانسماش هولدينج» و«السكك الحديدية» الروسيتين، والوفد المرافق لهما، اليوم، الخطوات التنفيذية لإقامة مصنع لإنتاج عربات قطارات السكة الحديد المقرر تصنيعها فى مصر بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربى».

واستعرض الاجتماع آخر التطورات الخاصة بإقامة مصنع عربات السكك الحديدية، بالتعاون بين مصنع «200 الحربى» وشركة «ترانسماش هولدينج» الروسية، وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين، سبتمبر 2018، وتتضمن تطوير المصنع الجديد مستقبلاً بإضافة خطوط جديدة لتصنيع عربات المترو وجرارات السكة الحديد، إلى جانب إقامة خط لصيانة وإصلاح العربات لتوفير خدمة الصيانة والإصلاح للعربات والجرارات لخدمة المنطقة العربية والدول الأفريقية.

"ترانسماش": تعميق تكنولوجيا التصنيع بنسبة 45%

وأفادت المذكرة بأنه من المقرر نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لتصنيع وصيانة عربات السكة الحديد إلى العاملين بمصنع 200 الحربى لتوطين هذه الصناعة فى مصر. وأكدت شركة «ترانسماش» ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع وفقاً للمخطط الزمنى وبدء تنفيذ الخطوات التصنيعية للمكونات المحلية لعربات القطار بمصنع 200 الحربى خلال الفترة المقبلة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى تجميع العربات وتعميق تكنولوجيا التصنيع على مراحل بنسبة تصل إلى 45%.