ضبط مالك شركة غذائية لحيازته سلع مقلدة بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين، بالتنسيق مع قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بنطاق قسم شرطة الخصوص، لتجميعه سلع مقلدة لعلامات تجارية، وجرى تحرير محضرًا لصاحب المصنع وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، بورود معلومات أفادت بقيام مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بنطاق قسم شرطة الخصوص، لتجميع سلع مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية.

وجرى ضبط 2,120 طن سكر حر، أرز مسلى معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، إلى جانب 480 عبوة "زيت طعام" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين .