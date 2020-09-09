"امتلاكك لغة أخرى هو امتلاكك لروح ثانية".. مقولة قديمة لملك فرنسي سابق، وهى واحدة من الكثير من المقولات التي تحث على تعلم اللغات في المطلق، ولعلك فكرت في تعلم لغة جديدة، لإضافة المزيد من الخبرات حال التقدم إلى العمل، أو لأغراض السفر، أو الإطلاع على ثقافات جديدة كون اللغة وعاء الفكر، لكن ما هي أسهل وأصعب اللغات تعلما في العالم؟

ترى الدكتورة فدوى كمال عبدالرحمن، رئيس قسم الانجليزية بكلية الألسن سابقا، أن اللغة الانجليزية من أسهل اللغات تعلما فى العالم، كونها الأكثر شيوعا، ولأنها لغة التواصل في مجالات الإعلام والصحافة وعلى المستوى السياسي والاقتصادى، ومن هنا فهي أسهل فى التداول بين الناس، لافتة إلى أن القواعد الخاصة بالانجليزية بسيط جدا، بل هي أبسط من لغات أوربية أخرى.

عوامل تسهل تعلم اللغات:

وتابعت: "وهناك لغات أخرى سهلة أيضا فى التعلم منها الإيطالية والإسبانية"، فاللغة الأسبانية هى ثانى لغة متداولة على مستوى العالم، فأغلب سكان أمريكا اللاتينة يتحدثون الأسبانية، وبعض البلاد هناك تتكلم البرتغالية، وتعتبر الاسبانية هى اللغة الثانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وليس الفرنسية أو أى لغة أوربية أخرى.

وأوضحت أن المهاجرين اللاتينيين، خاصة فى المكسيك يتحدثون الاسبانية، مشيرة إلى أن كثير من المحلات التجارية خاصة فى الأماكن التي يكثر فيها المهاجرين اللاتين، تستخدم اللغتين الانجليزية والاسبانية.

وتابعت فدوى: ومن أصعب اللغات في العالم اللغة الصينية وبعدها الروسية، وترجع صعوبة تعلم اللغتين إلى كثرة عدد الحروف، كما أن الابجدية فى كل منهما لها طرق رسم دقيقة لو حدث تغير طفيف في الحرف، يحدث اختلاف في الحرف تماما وبالتالي يحدث تغير فى معنى الكلمة، خاصة وأننا اعتدنا على الابجدية العربية (اللغة الأم)، أو الابجدية اللاتينة.

ومن جانبه قال المترجم لطفي السيد منصور، أترجم من ثلاث لغات هى الانجليزية والفرنسية والعربية، وعدد الحروف وشكلها هو ما يحدد سهولة أو صعوبة اللغة، ولذلك تأتى اللغة الصينية على رأس اللغات صعوبة فى تعلمها، بسبب تشابه شكل الحروف التى تتتشابه مع الرسومات المعروفة في اللغات القديمة.