"التعلم مدى الحياة" فى قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تأهيل طلابها بما يواكب متطلبات سوق العملالجديد، انتهت الجامعة من توفير كافة الامكانات لقسم اللغة اليونانية الحديثة بكلية اللغات والترجمة وذلك بدعم ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى اهتماما خاصاً لكل مجال علمى جديد يضع الجامعة فى المكانة المتميزة التى تليق بها باعتبارها فى صدارة الجامعات الخاصة فى مصر .

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا التوجه العام ليس جديداً على الجامعة حيث ان هذا القسم هو الوحيد على مستوى الجامعات الخاصة الذى أنشأته الجامعة لتدريس هذه اللغة خاصة بعد أن اتجهت مصر فى السنوات الأخيرة الى المزيد من التعاون مع كل من اليونان وقبرص فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال إن قسم اللغة اليونانية الحديثة يهدف الى تأهيل الطلاب للعمل فى العديد من المجالات المختلفة ومنها الترجمة والصحافة والاعلام، وأيضا للعمل بالشركات اليونانية العاملة فى مجالات الاستثمار فى مصر والتى تشهد اهتماما كبيراً وتتضاعف يوما بعد يوم.

وأضافت الدكتور نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة أن هذا القسم يسعى أيضاً الى خلق مناخ علمى وأكاديمى يتسم بالمرونة والقدرة على تطوير الذات من خلال التعامل مع الأقسام الأخرى بالكلية وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.