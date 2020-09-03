جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل العام الدارسى الجديد بتكثيف التعاون مع كبرى جامعات العالم

تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإستقبال العام الدراسى الجديد بالعديد من الأنشطة العلمية والثقافية على المستوى الدولى والتى تقوم بتنفيذها تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وهى الانشطة التى تقوم بها إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة وذلك بهدف الانفتاح على العالم الخارجى من أجل تأهيل طلاب الجامعة على اقتحام سوق العمل ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم ايضاً وذلك من خلال عدة آليات عمل فى مقدمتها بروتوكولات التعاون مع كبرى جامعات العالم.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف أن هذه الانشطة تتم وفق خطط زمنية محددة و تستهدف فى المقام الاول نقل الخبرات الدولية من أحل تحقيق اكبر عائد علمى يصب فى مصلحة طلاب الجامعة الذين نضعهم فى اولوية اهتمامات الجامعة فى ظل الاتجاه نحو دمج طلاب الجامعة مع الكيانات الدولية الكبرى من أجل صقلهم بالتجارب والخبرات التى تؤهلهم للحصول على فرص عمل فى الخارج بعد التخرج .

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة فى هذا الصدد كانت قد وقعت العديد من بروتوكلات التعاون العلمى والثقافى مع كبرى جامعات العالم ومن بينها جامعات يونانية كبرى ومع جامعة جنوا الايطالية لمنح الطلاب فرصة التدريب العملي بكلية الطب التابعة لجامعة جنوا، الى جانب تعاون آخر مع كليات التجارة بجامعة "لندن سكول" والتى يتم بمقتضاها إنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وذلك انطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الدكتور ياسمين الكاشف الى أن هذا النشاط الدولى المكثف ما كان يمكن ان يتم على هذا النحو من الاتقان بدون كل هذا الدعم والتشجيع والمساندة التى يقدمها خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لإدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اجل تحقيق المزيد من المكتسبات العلمية لطلاب الجامعة.