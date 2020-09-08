ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط إن أجهزة الرقابة التموينية، تحفظت، اليوم، على كميات من اللحوم والأسماك غير صالحة للإستهلاك، خلال حملة تموينية ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها المحافظة دوريًا للتأكد من صلاحية السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة التصدى لأية محاولات للتلاعب من أى نوع وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بأرواح المواطنين.

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إنه تم شن حملة مفاجئة على الاسواق ومنافذ البيع المختلفة بالإشتراك مع الطب البيطري والصحة تم خلالها ضبط سيارة ثلاجة بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط بداخلها كميات من اللحوم والأسماك والمجمدات متغيرة الخواص نتیجة سوء التخزين وغير صالحة للإستهلام وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة.