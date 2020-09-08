مفاجأة.. قرار بإزالة إعلانات "الأوت دور" من الطرق والشوارع

كشف محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن إصدار قرار حكومي بإزالة جميع الإعلانات التجارية "الأوت دور" المتعدية على حرم الطرق والمخالفة لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في أول قرار من نوعه خاص بإعلانات الطرق.

وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القرار يستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية.

وقال عبدالله إن الحكومة استجابت لتوصيات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والخاصة بازالة جميع أنواع الإعلانات التجارية المتعدية على حرم الطرق والمخالفة لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأضاف أنه جرى العمل على تعديل وضع الإعلانات التجارية المتعدية وفقًا للمعايير التفصيلية لهذا النوع بدليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات، وذلك لمخالفتها الوضع الراهن لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأثيره السلبي على الصورة البصرية وحركة المرور ووضع ضوابط لعدم إضافة إعلانات جديدة على الطرق، وما ينتج عنها من تلوث بصري وتشويه للبيئة العمرانية.