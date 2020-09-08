قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة بسبب أعمال تطوير شارع عبد الحميد بدوى

من شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير بشارع عبد الحميد بدوى مما يترتب عليه بعض الاعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر.

الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع احمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من الف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية).

وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 10-9-2020 وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.