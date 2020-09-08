المترو: 15 قطارا إضافيا استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، من حيث صيانة القطارات، وتوفير "الفكة" بمكاتب صرافي التذاكر، وتشغيل منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، لمنع الطوابير داخل صالات المحطات، إضافة إلى تجهيز 15 قطارًا إضافيًا سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية لمنع الزحام على أرصفة المحطات، فضلًا عن تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، أن الشركة انتهت من جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى من المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل، بزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، إضافة إلى توفير "الفكة" لمنع طوابير الزحام أمام شبابيك التذاكر.

"الفضالي": تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة

وقال "الفضالي"، لـ"الوطن"، إنه جرى تجهيز وحدات الإسعاف المتنقلة بالمحطات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها، لعلاج الحالات الطارئة، وأيضًا علاج أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم نقله لأقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن الشركة تواصل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر.

"رئيس المترو" يشدد على ضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من تفشي فيروس كورونا

وشدد رئيس المترو، على ضرورة التزام جموع الركاب، وأيضًا الطلاب والطالبات، بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الأحترازية لمنع انتشار الفيروس، موضحًا أن الشركة جاهزة تمامًا للعام الدراسي الجديد.