وزير التعليم يعلن بدء المدارس والجامعات 17 أكتوبر والدولية 15 سبتمبر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّ الدراسة ستنطلق يوم 17 أكتوبر بالمدارس والجامعات، فيما تبدأ بالمدارس الدولية 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف "شوقي"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنَّ تفاصيل التعليم الفني والمدارس الخاصة والدولية سيتمّ إعلانها خلال مؤتمر آخر.

ولفت إلى أنَّ "2019-2020" كانت سنة استثنائية، نجحت فيها مصر في عبور أزمة كورونا بدرجة عالية جدًا، مقارنة بكل الدول، مشيرًا إلى أنَّ العام الجديد يعد تحديًا كبيرًا مقارنة بالعام المنصرم.

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.