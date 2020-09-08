كنيسة أبوسيفين ببورسعيد تساعد المواطنين لمعرفة مقراتهم الانتخابية

خصصت كنيسة أبوسفين ببورسعيد لجنة لمساعدة المواطنين لمعرفة مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بناءا على توجيهات الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، لتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في جولة إعادة الانتخابات.

وخصصت الكنيسة مقرًا بها قام فيه أباء الكنيسة وشبابها بمساعدة كل الحضور لمعرفة اسم المدرسة التي سوف يدلي فيها كل مواطن بصوته، ورقم لجنة الانتخابية، ورقمه في الكشوف، للتيسير عليهم وتشجيعهم على النزول.

وأكد آباء الكنيسة للمواطنين خلال تعريفهم بأماكن مقراتهم بضرورة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لكل مواطن تجاه وطنه كونها دليل على الوطنية والإنتماء وذلك لإستكمال شكل الحياة النيابية في ظل الدستور المصري.

وتقام إعادة انتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد 2020 بين مرشح حزب مستقبل وطن الدكتور عاطف علم الدين، وبين المرشح المستقل أحمد جوهر، وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر حالة من الاستنقار الأمني في محيطها، مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على 26 مقعد بالنظام الفردي داخل 14 محافظة، وهي محافظات الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.