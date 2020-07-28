الوطنية: إعادة انتخاب الشيوخ على مقاعد القوائم في حالة واحدة

كشفت القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ بنظام القوائم، عن قبول قائمة واحدة في كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، والمتمثلة في القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد والتي تضم 35 مرشحا أساسيا و35 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 15 مرشحا أساسيا و15 مرشحا احتياطيا، والقائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع غرب الدلتا وتضم أيضا 15 أساسيا و15 احتياطيا، القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لنص قانون مجلس الشيوخ طريقة حساب النصاب القانوني لإعلان فوز القائمة الوحيدة في الدائرة المخصصة لنظام القوائم، ففي حال لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، ومثال على ذلك اذا كان عدد المقيدين في دائرة بنظام القائمة نحو 10 ملايين ناخب فإنه يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشحة في هذه الدائرة على نسبة 5% من عدد المقيدين بتلك الدائرة بما يقدر بنحو 500 ألف صوت، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.