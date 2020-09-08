الزراعة تقوم بمسح 794 قرية لرصد وإكتشاف أي بؤر مرضيه للماشية

بناءً على تكليفات معالى وزير الزراعه واستصلاح الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارهاقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية زيارة 18556 منـزل في 794 قرية في 26 محافظة وتم فحص 57356 حيوان، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية / تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد امراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية هذا وأكد السيد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الاستحابه السريعه لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا و ان نسب البوءر المرضيه انخفضت من ١٢٪؜ فى الاسبوع الاول الى ١,٥ ٪؜ فى الاسبوع الثالث من حملة الترصد و اغلبها حيوانات غير محصنة و انه تم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ،علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

وقد أفاد عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة انه تم تحصين عدد 364726 رأس ضد الجلد العقدي و 96603 رأس ضد الحمى القلاعية، 85243 رأس ضد حمى الوادى متصدع، 37458 ضد جدري الأغنام، 174894 ضد طاعون المجتـرات الصغيـرة بالإضافة إلى ترقيم و تسجيل 69603 رأس ماشيه بمحافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس و حتى تا ريخه.